Poliţia britanică investighează informaţiile despre un obiect suspect găsit într-un autobuz în Manchester

14:00

Preşedintele USR, Dan Barna, a declarat, sâmbătă, că Dominic Fritz, candidatul USR PLUS la Primăria Timişoarei, reprezintă opţiunea pe care timişorenii o au acum de a realiza un oraş modern şi european, nu peste patru sau opt ani.Liderul USR a participat la lansarea echipei candidaţilor care vor reprezenta Alianţa USR PLUS în alegerile locale din 27 septembrie."Dominic Fritz şi Cristian Moş (candidatul pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Timiş, n.r.) sunt acum opţiunea pentru pasul mai departe pentru Timişoara. Candidatura lui Dominic Fritz pentru Primăria Municipiului Timişoara înseamnă opţiunea pe care acest oraş o are astăzi, nu peste patru sau opt ani, de a păşi spre un oraş modern, european, care să fie cu adevărat o capitală culturală de referinţă pentru Europa şi întreaga lume. (...). E timpul ca Timişoara să aibă un primar cu care să se mândrească, care să poarte cu el toată mândria oamenilor din aceste locuri, iar acest primar este Dominic Fritz. La Consiliul Judeţean candidează Cristian Moş, un antreprenor profesionist din mediul privat care înţelege cât de important este ca profesionalismul şi dezvoltarea prin proiecte să vină şi în consiliul judeţean, într-un judeţ şi un municipiu care au resurse dar administrarea şi utilizarea lor au lăsat foarte mult de dorit. Echipa USR PLUS pentru Timişoara şi judeţ este cea care poate să le ducă mai departe", a afirmat Dan Barna.El a adăugat că din 27 septembrie, prin candidaţii USR PLUS car vor fi aleşi competenţa şi onestitatea "se întorc în multe din administraţiile din ţară". "Aceste alegeri nu sunt întâmplătoare, avem în faţă patru ani în care România poate face acele reforme de care vorbim de peste 30 de ani, dar care s-au întâmplat sporadic", a adăugat Barna.Candidatul USR PLUS la şefia consiliului judeţean, Cristian Moş, a punctat în intervenţia sa că urmează etapa în care timişenii şi timişorenii vor trimite în administraţia judeţeană şi locală oameni care vor schimba modul în care se face politica în cele două administraţii."Ştim că toate celelalte partide vor fi împotriva noastră, se vor coaliza pe sub masă, pe deasupra, în aşa fel încât să lupte împotriva noastră, ca noi Alianţa USR PLUS să avem un scor cât mai mic. Nu ne este frică, suntem curajoşi şi avem încredere în oamenii care ne-au votat în europarlamentare şi pe care-i întâlnim zilnic pe stradă", a spus Cristian Moş.Candidatul Dominic Fritz a spus că în 27 septembrie timişorenii vor face o alegere foarte clară, mult mai importantă decât aceea pentru alegerea unui primar."Este o alegere clară între o Timişoară închisă, blocată, condusă de o administraţie mediocră, depăşită, care se limitează la asfaltat sau o Timişoară deschisă, inovatoare, condusă de o administraţie profesionistă care are o viziune clară pentru viitorul acestui oraş, care este conectată la valorile europene şi resursele ei", a afirmat Dominic Fritz.În urmă cu o săptămână, Dominic Fritz şi Cristian Moş şi-au prezentat, la Timişoara, programul de guvernare locală, "Revoluţia bunei guvernări". AGERPRES / (A - autor: Otilia Halunga, editor: Marius Frăţilă, editor online: Gabriela Badea)