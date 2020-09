Emily Burghelea, fosta asistentă de la Acces Direct, iubește? Gestul misteriosului: ”Ai reușit să mă faci să plâng de bucurie!”

17:30

Un alt arlamentar a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus. Norbert Apjok, secretarul grupului parlamentar UDMR din Camera Deputaţilor a fost internat la spital. Secretarul Norbert Apjok a fost cel care a dat vestea pe contul său personal de socializare. El a menționat că se simte bine. De asemenea, el a anunțat că este deja […] The post Un alt parlamentar a fost depistat pozitiv cu COVID-19 appeared first on Cancan.ro.