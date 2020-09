Eliminare surpriză la ”Bravo, ai stil”! A plecat în lacrimi, în timp ce amicele ei au…

21:20

Caz cutremurător în Marea Britanie! Un cadavru a fost descoperit în lacul din fața reședinței Ducilor de Cambridge. Corpul neînsuflețit se afla chiar în incinta Palatului Kensington, reședința prințului William, a soției acestuia Catherine și a celor trei copii ai lor. Descoperirea macabră a fost făcută de poliție în timp ce forțele de ordine cercetau […]