AlegeriLocale2020/Orban: După aceste alegeri locale, culoarea roşie va dispărea din Transilvania

Candidatul PSD la alegerile locale pentru primăria sectorului 2, Dan Cristian Popescu, a afirmat duminică, într-o conferinţă de presă susţinută la sediul partidului, că după aproape un an de zile în care Guvernul Orban a lăsat combaterea pandemiei în seama administraţiilor locale, bugetele acestora sunt secătuite."Astăzi nimeni nu ştie dacă şcolile vor începe pe 14 septembrie sau pe 1 octombrie, singurul lucru pe care-l ştie toată lumea este că pe 27 septembrie vor fi alegerile, pentru că încă de acum nouă luni de zile, de la învestire, Guvernul Orban a fost preocupat doar de alegeri, nimic altceva. Nici de combaterea pandemiei, nici de economie, nici de nivelul de trai al românilor. Atrag atenţia că administraţia locală este la limită. După aproape un an de zile în care Guvernul Orban a lăsat combaterea pandemiei în seama administraţiilor locale, bugetele sunt secătuite. Este revoltător să spui cu o săptămână înainte de începerea şcolilor că este posibilă amânarea cu două săptămâni. Este o bătaie de joc la adresa tuturor - copii, părinţi, profesori, autorităţi locale. Pentru a avea un sistem de educaţie adecvat este nevoie de predictibilitate, nu de anunţuri făcute pe repede înainte, pe modelul ordonanţelor de urgenţă făcute cu o seară înainte când toţi românii aşteptau miezul nopţii pentru a şti ce au voie şi ce nu au voie să facă a doua zi", a declarat Dan Cristian Popescu, care este viceprimar al sectorului 2.El a precizat că este revoltător faptul că Guvernul nu şi-a îndeplinit obligaţiile, nu a achiziţionat tabletele promise copiilor şi nu a distribuit măşti de protecţie nici pentru elevi şi nici pentru personalul didactic."Au avut la dispoziţie toată vara şi nu au făcut nimic. Este cu atât mai revoltător, mai ales după ce tu, Guvern, nu ţi-ai îndeplinit niciuna dintre obligaţii. Nu ai achiziţionat tabletele promise copiilor şi nici nu le-ai distribuit copiilor care aveau nevoie de ele, nu asiguri măşti de protecţie nici pentru elevi, nici pentru profesori, nu eşti capabil să emiţi în timp util nişte norme ferme care să stabilească cum trebuie să înceapă şcolile. Asta mai ales în condiţiile în care în haosul creat de Guvernul Orban cu toţii am făcut eforturi supraomeneşti - primari, directori de şcoli, cadre didactice, părinţi, pentru a suplini lipsa de implicare a Guvernului", a mai spus candidatul PSD la primăria sectorului 2.Dan Cristian Popescu a spus că la nivelul sectorului doi au fost alocate resurse pentru digitalizarea sălilor de curs şi au fost implementate toate măsurile igienico-sanitare."La nivelul sectorului 2, unde avem cea mai mare reţea de învăţământ din România, unde învaţă peste 50.000 de elevi, nu am mai aşteptat deciziile Guvernului, care oricum sunt tardive şi inaplicabile. Am alocat resurse pe parte de digitalizare, fiecare sală de clasă este dotată cu un calculator astfel încât profesorii să poată lucra în scenariul hibrid. După cum bine ştiţi, problema tabletelor pentru elevi este una foarte mare, pentru că nu putem aştepta încă două luni până când furnizorul de tablete le livra, am găsit soluţii pentru ca toţi elevii din sectorul 2 să aibă la dispoziţie dispozitive de lucru şi internet. Mai mult, am făcut nenumărate apeluri publice şi am reuşit la nivelul sectorului 2 să asigurăm necesarul de măşti pentru toţi elevii, toate cadrele didactice şi personalul auxiliar. Avem implementate toate măsurile igienico-sanitare, dezinfectant, măşti, mănuşi, covoraşe dezinfectante, stickere pentru distanţare socială, afişe informative, termoscanere. Am achiziţionat echipamente de cea mai înaltă calitate pentru curăţenie pe care le întâlniţi în unităţile spitaliceşti şi astfel vom gestiona cu bine această situaţie", a afirmat Dan Cristian Popescu.El a mai spus că în unităţile de învăţământ din sectorul 2 vor fi folosite aparate de dezinfecţie cu aburi "care omoară 99% din bacterii şi virusuri"."Fiecare unitate de învăţământ va elabora un plan de curăţenie şi dezinfecţie pentru întreaga clădire şi vor fi folosite maşini profesionale de curăţat pardoseala, aspiratoare şi aparate de dezinfecţie de bază de aburi care omoară 99% din bacterii şi virusuri. Am achiziţionat bănci individuale, care rezolvă problema distanţării, punctual, acolo unde va fi nevoie, vom instala separatoare pentru a asigura toate măsurile de prevenţie. La nivel de Bucureşti, toate primăriile au implementat propriile măsuri pentru că dacă pentru unii siguranţa copiilor noştri şi a noastră nu este la fel de importantă ca organizarea alegerilor locale, pentru noi este prioritară", a spus oficialul.Dan Cristian Popescu a mai menţionat că "echipa PSD Bucureşti a luat toate măsurile necesare pentru începerea anului şcolar pentru că suntem politicieni responsabili şi punem pe primul loc oamenii, nu interesele de partid". AGERPRES / (AS - autor: Petronius Craiu, editor: Marius Frăţilă, editor online: Gabriela Badea)