Confruntare directă pentru primăria Sectorului 1. Dan Tudorache dă de pământ cu Clotilde Armand: „Fiecare politician are un schelet în dulap. Dvs. aveți?”

13:10

Coronavirus România 6 septembrie. Grupul de Comunicare Strategică a anunțat că un număr de 1.150 de persoane s-au infectat cu noul coronavirus în ultimele 24 de ore. Iar bilanțul îmbolnăvirilor de la începutul pandemiei COVID-19 este de 95.014. CITEȘTE ȘI: FOCAR DE CORONAVIRUS ÎN ROMÂNIA. ZECI DE ANGAJAȚI DE LA O FABRICĂ, TESTAȚI POZITIV 40.307 pacienți […] The post Coronavirus România 6 septembrie. A scăzut numărul infectărilor! Ce se întâmplă în București appeared first on Cancan.ro.