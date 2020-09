Transformarea incredibilă a Laviniei Pârva. Cum arată acum soția lui Ștefan Bănică. FOTO

13:40

Însărcinată cu primul copil al lui Smiley, Gina Pistol a dat iama în dulciuri și a împărtășit tuturor la ce a poftit. Mai mult, prezentatoarea nu și-a dorit să aștepte prea mult ca să savureze deserturile dorite, astfel că a plasat o comandă online la un restaurant cu rețete tradiționale și nu numai. Fiind weekend, […] The post Însărcinată cu primul copil al lui Smiley, Gina Pistol a dat iama în dulciuri! Prezentatoarea a comandat online tot ce a poftit: “Gustul este același” appeared first on Cancan.ro.