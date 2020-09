Fosta știristă de la Antenă a dansat frenetic pe masă în club. Cum a reacționat soțul ex-fotbalist

15:00

După ce a lansat scenariul în care elevii ar putea merge la cursuri pe 1 octombrie, Ludovic Orban a revenit astăzi asupra acestui subiect delicat! Aflat într-o vizită în Bistrița-Năsăud, premierul a făcut noi precizări privind începerea anului şcolar în plină criză epidemiologică. Citește și: Ce interdicții vor avea elevii în noul an școlar. Care sunt regulile