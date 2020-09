Fotbal: Victorie categorică a Spaniei, 4-0 cu Ucraina, în Liga Naţiunilor

17:20

Filmul ''Tenet'', regizat de Christopher Nolan, a depăşit sâmbătă pragul încasărilor de 100 de milioane de dolari în box-office-ul internaţional, după ce a vândut pe parcursul acestui weekend bilete în valoare de peste 20 de milioane de dolari în cinematografele din China, informează site-ul revistei Variety. Astfel de cifre sunt destul de obişnuite pentru cineastul Christopher Nolan, care, considerat un maestru al superproducţiilor, a regizat filme precum "Inception", "Dunkirk" şi "The Dark Knight", care au obţinut încasări impresionante. Totuşi, ţinând cont de contextul dificil în care se află Hollywoodul în această perioadă din cauza pandemiei de COVID-19, aceste rezultate financiare robuste pot fi considerate un semnal care atestă faptul că industria cinematografică începe să revină la viaţă după ce s-a confruntat cu o criză existenţială. Filmul istoric chinezesc "The Eight Hundred", o producţie epică, ocupă locul al doilea în spatele lungmetrajului "Tenet" în box-office-ul din China. Warner Bros., studioul care a produs "Tenet", va dezvălui încasările obţinute de această peliculă în America de Nord abia duminică seară. "Tenet" a avut premiera în Statele Unite în această săptămână, dar nu va fi proiectat în câteva pieţe majore nord-americane precum Los Angeles şi New York, unde cinematografele rămân închise din cauza epidemiei de coronavirus.Acest film este considerat un test important pentru lanţurile cinematografice, grav afectate de pandemie. Proprietarii de cinematografe mizează pe o lansare mai amplă a peliculei "Tenet" şi sunt de părere că reputaţia lui Christopher Nolan de a produce filme de aventuri cu efecte vizuale spectaculoase va contribui la revigorarea unei industrii care a rămas închisă în mare parte a lumii începând din luna martie. Deocamdată nu este clar dacă un număr suficient de cinematografe se vor redeschide la timp pentru a ajuta Warner Bros. să obţină profit de pe urma filmului "Tenet", care a avut un buget de producţie de 200 de milioane de dolari.Totuşi, specialiştii se aşteaptă ca acest film să obţină încasări care vor depăşi cu puţin pragul de 20 milioane de dolari în weekendul său inaugural de proiecţii din Statele Unite. Producătorii speră că "Tenet", care nu prea are concurenţi în această perioadă, va putea să aibă o prezenţă de durată în circuitul cinematografic şi să obţină încasări substanţiale. Dacă se va apropia de pragul de 450 de milioane de dolari în box-office-ul mondial, atunci acest film va fi considerat un succes din punct de vedere financiar. În Statele Unite, filmul "The New Mutants" a obţinut încasări de peste 800.000 de dolari vineri, iar box-office-ul total al acestui lungmetraj cu supereroi a ajuns la 9,5 milioane de dolari. Filmul "The Personal History of David Copperfield" a vândut tot vineri bilete în valoare de 100.000 de dolari, iar încasările sale totale au ajuns la 763.473 de dolari. Din multe puncte de vedere, cel mai puternic concurent al filmului "Tenet" de pe plan intern ar fi putut să fie "Mulan", o peliculă fantasy de proporţii epice, ai cărui producători au renunţat însă să o proiecteze pe marile ecrane şi au optat pentru o difuzare pe platforma de streaming Disney+. Acel film poate fi vizionat online contra unei taxe de aproape 30 de dolari.În "Tenet", rolurile principale sunt interpretate de John David Washington, Robert Pattinson, Kenneth Branagh şi Elizabeth Debecki. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor online: Gabriela Badea) Sursa foto: (c) www.imdb.com