DOCUMENTAR: Soprana Angela Gheorghiu împlineşte 55 de ani (7 septembrie)

Soprana Angela Gheorghiu s-a născut la 7 septembrie 1965, la Adjud, judeţul Vrancea. A urmat cursurile Şcolii de Muzică din Bucureşti şi a absolvit Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti (1990). Vocea unică şi prezenţa scenică au transformat-o curând într-un nume de rezonanţă al scenei lirice internaţionale.Angela Gheorghiu şi-a făcut debutul internaţional în 1992, la Royal Opera House în ''Boema'' de Puccini. În acelaşi an a debutat la Metropolitan Opera New York şi la Opera de Stat din Viena. La Royal Opera House a cântat pentru prima dată ''Traviata'' în 1994, conform site-ului artistei, www.angelagheorghiu.com.De atunci, soprana Angela Gheorghiu a fost o prezenţă constantă în săli de operă şi de concert din lumea întreagă: New York, Londra, Paris, Salzburg, Berlin, Tokyo, Roma, Seul, Veneţia, Atena, Monte Carlo, Chicago, Philadelphia, Sao Paolo, Los Angeles, Lisabona, Valencia, Palermo, Balbeck, Amsterdam, Kuala Lumpur, Zürich, Viena, Salzburg, Madrid, Barcelona, Valencia, Praga, Montreal, Toronto, Moscova, Taipei, San Juan, Ljubljana, Shanghai.Artista a semnat primul ei contract exclusiv cu Decca în 1995, casa de discuri pentru care a realizat mai multe înregistrări: pe DVD - ''Traviata'' cu orchestra Royal Opera House, ''L'elisir d'amore'' cu orchestra Operei din Lyon, ''La Boheme'' cu orchestra Teatrului Scala din Milano - şi pe CD - ''Arias'' cu orchestra Teatrului Regio din Torino, ''Verdi Heroines'' cu Orchestra Simfonică ''Giuseppe Verdi'', ''My World'' şi ''Mysterium'' cu London Philharmonic Orchestra. Următorul contract de exclusivitate a fost semnat în 1998 cu EMI Classics. A înregistrat un album de duete şi arii cu tenorul francez Roberto Alagna şi cu Orchestra Royal Opera House, ''La Rondine'' cu London Symphony Orchestra şi ''Romeo et Juliette'' de Gounod cu Orchestre National du Capitole de Toulouse. Pentru al doilea album de duete cu Roberto Alagna, ''Verdi per due'', a lucrat împreună cu Filarmonica din Berlin dirijată de Claudio Abbado.Albumele sale au fost răsplătite cu numeroase premii - Gramophone, Echo, Diapason d'Or, Choc du Monde de la Musique în Franţa, Premiul Cecilia în Belgia, Deutsche Schallplattenkritik-Preis în Germania, Musica e dischi Foreign Lyric Production în Italia, premiul Criticilor Americani şi altele. Sursa foto: (c) angelagheorghiuofficial/facebookÎn 1999, a participat la concertul ''Michael Jackson şi prietenii'' în Munchen. A cântat la redeschiderea Royal Opera House (decembrie 1999), a Teatrului Malibran din Veneţia (mai 2001) şi a Operei din Valencia, în prezenţa reginei Sofia a Spaniei (octombrie 2005). A participat la spectacolul care a marcat jubileul reginei Elisabeta a II-a, Prom at the Palace (iunie 2002). În 2003, a luat parte la concertul organizat cu ocazia decernării Premiilor Nobel.În decembrie 2000, Angela Gheorghiu a interpretat rolul principal în ''Tosca'', filmul regizat de Benoit Jacquot. Soprana a participat la lansarea filmului în cadrul Festivalului de la Veneţia în 2001. De asemenea, a interpretat rolul Julietei în filmul ''Romeo et Juliette'', lansat pe DVD de Online Classics. În ianuarie 2006, a cântat ''Traviata'' la Metropolitan Opera din New York. Trei luni mai târziu, în aprilie, a debutat la Scala din Milano cu un recital, iar în mai a deschis Festivalul de Film de la Cannes. În iunie 2006, a debutat în ''Tosca'' la Royal Opera House. A revenit la Metropolitan Opera New York pentru ''Simon Boccanegra'' şi un spectacol de gală cu ''Traviata'' (martie 2007) şi la Opera de Stat din Viena pentru ''La Boheme'' (noiembrie 2007).Angela Gheorghiu a apărut din nou pe scenă cu ''Traviata'' la Roma şi la Milano, în 2007. În acelaşi an, a deţinut rolul principal în premiera mondială a operei ''Marius et Fanny'' de Vladimir Cosma la Opera din Marsilia. Spectacolul ''La Boheme'' de la Metropolitan Opera New York a fost transmis în cinematografe şi a fost văzut de peste un milion şi jumătate de spectatori. Printre alte spectacole transmise în cinematografe s-au numărat ''Traviata'' de la Milano şi Roma şi ''La Rondine'' din San Francisco şi New York.În 2010, a debutat în ''Adriana Lecouvreur'', o nouă producţie a Royal Opera House. În iulie 2011, a interpretat rolul principal în ''Tosca'' pe scena londoneză, într-o distribuţie de excepţie, sub bagheta lui Antonio Pappano. În septembrie 2011, a revenit la Londra pentru reluarea producţiei ''Faust'', spectacol transmis în direct în cinematografe din întreaga lume. În iunie 2012, Angela Gheorghiu a sărbătorit 20 de ani de la debutul pe scena Operei Regale din Londra, interpretând rolul principal din ''La Boheme'', precizează site-ul artistei. Sursa foto: (c) angelagheorghiuofficial/facebookÎn Franţa, a fost decorată cu titlul de ''Ofiţer al Ordinului Artelor şi Literelor'' şi ''Cavaler al Ordinului Artelor şi Literelor''. În 2001, cu ocazia decernării premiilor Classical Brit Award, a obţinut titlul de ''cea mai bună voce feminină a anului'', iar în 2010 a câştigat premiul pentru cea mai bună artistă a anului, în cadrul aceleiaşi gale. În anul 2004, Ministerul Afacerilor Externe i-a acordat premiul Diplomaţiei prin Cultură.Soprana Angela Gheorghiu a primit, la 10 decembrie 2010, titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii de Arte ''George Enescu'' din Iaşi. Artista a fost sărbătorită la 30 decembrie 2010, într-un spectacol desfăşurat în Sala Mare a Teatrului Naţional Bucureşti, cu ocazia decernării Ordinului ''Steaua României'', în grad de Comandor. La 28 octombrie 2011, a interpretat pe scena Teatrului Balşoi din Moscova un fragment în limba rusă din opera ''Dama de pică", de Piotr Ceaikovski. A fost aclamată, la 3 martie 2012, la Washington, pentru debutul ei la Opera din capitala americană, după 20 de ani de la lansarea carierei sale internaţionale la Londra. De asemenea, la 25 aprilie 2012, a concertat, alături de Filarmonica ''George Enescu'' din Bucureşti, la Royal Opera House din Muscat, capitala sultanatului Oman. În octombrie 2012, a primit decoraţia regală ''Nihil Sine Deo'' din partea regelui Mihai I, pentru promovarea culturii româneşti peste hotare.Cu prilejul concertului pe care Andrea Bocelli, unul dintre cei mai cunoscuţi tenori din lume, l-a susţinut, la 25 mai 2013, în România, la Bucureşti, Angela Gheorghiu a interpretat ''Habanera'' din opera ''Carmen'' de Georges Bizet. În 2013, a lansat primul său album de colinde româneşti, ''O, ce veste minunată!'', piesele fiind înregistrate în acelaşi an la Sala Radio, alături de Orchestra Naţională Radio, Corul Naţional de Cameră Madrigal şi Corul Accoustic. În acelaşi an, acceptă, alături de Gheorghe Hagi, Nadia Comăneci şi naistul Nicolae Voiculeţ, să devină ambasadori onorifici ai turismului românesc, în cadrul programului ''Promovarea României prin valori''.La 16 februarie 2014, a avut loc premiera absolută a spectacolului "Adriana Lecouvreur" pe scena Operei de Stat din Viena, cu Angela Gheorghiu în rol titular, primită cu ovaţii ale publicului. Soprana şi-a lansat oficial un album de colinde internaţionale intitulat "Guardian Angel", la Teatrul Naţional Bucureşti (TNB), la 20 noiembrie 2014. La acest album, a colaborat cu Orchestra Naţională Radio şi Corul de copii Radio. Este cetăţean de onoare al oraşului natal, Adjud (2006). Alte apariţii discografice ale sopranei includ operele complete ''Madame Butterfly'' de Giacomo Puccini (EMI, distinsă cu un premiu Gramophone), ''L'amico Fritz'' de Pietro Mascagni şi ''Fedora'' de Umberto Giordano (ambele CD-uri produse de Deutsche Grammophon). Spectacolele live cu ''La Rondine'' de la Metropolitan Opera (2009) şi ''Faust'' de la Royal Opera House (2004) au fost lansate pe DVD de EMI Classics în 2011. ''Adriana Lecouvreur'' (o producţie Royal Opera House, filmată în 2010) a fost lansată pe DVD în 2012. În noiembrie 2011, Angela Gheorghiu a lansat ''Homage to Maria Callas'', o colecţie de arii din creaţii foarte cunoscute din repertoriul italian şi francez, inspirată de cariera şi înregistrările Mariei Callas, fiind acompaniată de Royal Philharmonic Orchestra, sub bagheta dirijorului Marco Armiliato. Sursa foto: (c) angelagheorghiuofficial/facebookÎn martie 2015, Warner Classics a lansat o colecţie aniversară, intitulată ''Autograph'' şi cuprinzând opt CD-uri şi un DVD. Tot în martie 2015, a debutat în ''Werther'', la Opera de Stat din Viena, sub conducerea muzicală a lui Frederic Chaslin. De asemenea, a efectuat turnee în Statele Unite ale Americii (Los Angeles şi Indiana) în septembrie 2015, primul turneu în Australia, cu concerte la Melbourne şi Sydney, în octombrie 2015 şi producţii de operă la Salzburg (Werther), New York, Londra şi Viena, mai precizează site-ul www.angelagheorghiu.com.Anul 2016 a adus revenirea Angelei Gheorghiu în rolul titular din ''Tosca'' la Royal Opera House, Londra, unde a cântat în şapte reprezentaţii. Acelaşi rol a fost interpretat de soprană şi la Wiener Staatsoper alături de Jonas Kaufmann, în aprilie 2016, iar în septembrie 2016 a interpretat pentru prima data rolul Floriei Tosca la Opera de Stat din Berlin.La începutul anului 2017, tot Warner Classics a lansat albumele ''Live from Covent Garden'' şi ''The Complete Recitals on Warner Classics'' - un boxset care conţine şapte CD-uri cu înregistrări ale concertelor Angelei Gheorghiu. Anul 2017 marchează 25 de ani de la debutul internaţional al sopranei Angela Gheorghiu la Royal Opera House. Cu aceasta ocazie, s-a întors la Londra interpretând rolul Adriana Lecouvreur în februarie 2017, apoi la ''Teatro Colon'' din Buenos Aires, precizează pagina de Facebook a sopranei, www.facebook.com/angelagheorghiuofficial.În februarie 2019 a fost lansată prima biografie a artistei - "Angela Gheorghiu. A Life for Art", scrisă împreună cu Jon Tolansky şi publicată de ForeEdge/University Press of New England, iar în noiembrie acelaşi an, a apărut albumul "Plaisir d'amour", la Decca Classics. AGERPRES/(Documentare - Marina Bădulescu, editor: Mariana Zbora-Ciurel, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: www.facebook.com/angelagheorghiuofficial

