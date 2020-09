Atât i-a trebuit Vulpiței, să fie roșie ca focul: ”Frumoasă ca zambila, crăcănată ca…”

18:20

Familia medicului din Craiova, bolnav de COVID-19, care făcea săptămâna asta un apel disperat pentru a îi salva viața, a murit. Dr. Pîrșoiu era medic de familie și se afla de mai mult timp la terapie intensivă. I s-a administrat şi plasmă de la foşti bolnavi de COVID-19 însă nicio schimbare. „Din păcate, cu toate […]