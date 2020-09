Anunțul făcut de Ludovic Orban! Când începe școala: ”Insist foarte mult pe respectarea regulilor”

07:40

După ce sora lui a depus mărturie în dosarul clanului Duduianu, pentru a-l ajuta pe Florin Salam să scape de „terorile” băieților lui Cristofor, și cântărețul, la rândul lui, a fost chemat la audieri pentru a povesti cum au stat lucrurile între el și temuții interlopi. Florin Salam le-a declarat polițiștilor, prin intermediul acestor audieri […] The post Florin Salam a ajuns la audieri, în cazul clanului Duduianu! Artistul a povestit cum era terorizat de fiii lui Cristofor și pus să cânte gratis pentru ei appeared first on Cancan.ro.