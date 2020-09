FIFA 20. Arthur Melo devine unul din cei mai căutați fotbaliști în Ultimate Team

12:10

Timea Babos (27 de ani) e frustrată de excluderea de la US Open 2020. Sportiva din Ungaria consideră că oficialii de la New York au scăpat lucrurile de sub control. CONTEXT: Kristina Mladenovic (27 de ani) și Timea Babos (27 de ani), principalele favorite în proba de dublu feminin de la US Open, au fost excluse din competiție, din cauza carantinei în care a fost plasată franțuzoaica. ...