Accident rutier în Iași! Un preot și un taximetrist au intrat în coliziune. Au fost deschise două dosare penale

10:40

Cleopatra Stratan și Edward Sanda au reușit să stârnească un val de controverse în mediul online, cu ultima fotografie publicată. Fanii s-au gândit imediat la o sarcină! Din momentul în care au recunosct că formează un cuplu, Cleopatra Stratan și Edward Sanda nu ezită să-și arate iubirea în văzul tuturor. Cei doi sunt îndrăgostiți până […] The post Cleopatra și Edward Sanda, fotografia care a stârnit un val de controverse: ”E cumva însărcinată?” appeared first on Cancan.ro.