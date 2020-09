Verdict final în cazul uciderii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi: opt oameni condamnați la închisoare. Niciun înalt oficial printre acuzați

15:30

În 1989, Ozzy Osbourne a fost arestat pentru tentativă de omor. Artistul a încercat să o ucidă pe soția sa, Sharon. Recent, el a vorbit despre acel moment, informează Independent. Într-un documentar intitulat The Nine Lives of Ozzy Osbourne (n.r. – Cele nouă vieți ale lui Ozzy Osbourne), muzicianul a dezvăluit că incidentul respectiv, despre […]