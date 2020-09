Irlanda de Nord - Norvegia, liveTEXT de la 21:45 » Suntem cu ochii pe duelul rivalelor din Liga Națiunilor! Echipe probabile + cote

14:50

The International, cel mai reputat turneu din esports nu va avea loc în acest an. Fanii au încercat să pună presiune pe Valve să organizeze și în acest an The International, turneul de esports cu cele mai mari premii din istorie. Asta chiar dacă sub forma unui turneu online, cauzat de pandemia de coronavirus. Valve își dorește un turneu live cu spectatoriDe ce le era frică fanilor, n-au scăpat. ...