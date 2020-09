Bătaie între concurentele de la ”Puterea Dragostei”! De la ce a pornit conflictul

13:20

Cel mai mare focar de COVID-19 din Bacău. 94 de persoane de la Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap din comuna Ungureni au fost depistate cu virusul SARS-CoV-2. Atât beneficiarii centrului, cât și personalul angajat au fost testați de opt ori. Toate acestea sunt cazuri care nu au mai avut anterior un […]