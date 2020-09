Fotbal: FC Dinamo l-a împrumutat pe atacantul Daniel Popa la Chindia Târgovişte

18:40

USR PLUS anunţă lansarea portalului www.scolipregatite.ro, cu informaţii şi documente despre cum se va desfăşura procesul de educaţie în timpul pandemiei de COVID-19.Conform unui comunicat al USR PLUS, portalul a fost lansat în contextul în care până la începerea anului şcolar au mai rămas doar şapte zile, "iar părinţii, copiii şi cadrele didactice nu ştiu încă ce se va întâmpla pe 14 septembrie". Acesta utilizează "date din nenumărate surse pe care Ministerul Educaţiei nu le sincronizează şi nu le utilizează corespunzător", menţionează sursa citată.Portalul îşi propune să comunice informaţii specifice diferenţiat pe fiecare grup ţintă: elevi, părinţi, cadre didactice şi directori de şcoală. Pentru elevi, de exemplu, sunt prezentate "într-un format accesibil" regulile pe care trebuie să le respecte pentru a se proteja pe sine, dar şi pe ceilalţi, inclusiv sub forma unui joc. Pentru profesori, pe lângă măsurile necesar a fi luate pentru a-şi proteja propria sănătate şi pe cea a elevilor din clasă, sunt oferite informaţii despre posibilitatea de a se testa gratuit, până pe 14 septembrie."Pentru fiecare categorie vizată, portalul conţine ghiduri individuale uşor de urmărit şi de distribuit. De asemenea, sunt incluse recomandări pentru inspectorate şcolare, respectiv autorităţi locale, şi exemple de bune practici internaţionale. Nu în ultimul rând, portalul oferă posibilitatea raportării rapide a problemelor sesizate în şcoli", reiese din comunicat.Preşedintele PLUS Bucureşti, Vlad Voiculescu, a subliniat că într-o situaţie de criză sunt foarte importante viteza de reacţie şi capacitatea de coordonare, dar că în România, "aproape peste tot în ţară", instituţiile sunt "slabe şi politizate".Ştefan Pălărie, coordonator Politici Publice în Educaţie în cadrul PLUS, a arătat că site-ul conţine, "mai ales pentru părinţii ocupaţi", un ghid care se poate printa pe o singură coală de hârtie.Clotilde Armand, candidata susţinută de USR PLUS şi PNL la Primăria Sector 1, a apreciat că "şcolile din cel mai bogat sector al Bucureştiului nu au garantate" condiţiile de siguranţă.Simona Spătaru, candidata susţinută de USR PLUS şi PNL la Primăria Sector 4, a cerut primăriei de sector să asigure condiţiile necesare astfel încât elevii să aibă acces şi la educaţie online. AGERPRES/(AS - autor: Irinela Vişan, editor: Florin Marin, editor online: Simona Aruştei)