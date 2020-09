Cum a fotografiat-o iubitul Andreei Mantea, pe vedeta Kanal D. S-a întâmplat la scurt timp după ce s-au afișat împreună

15:00

George Burcea și Viviana Sposub, sărut pătimaș în direct! Imaginile din cadrul show-ului ”Ferma” vor stârni un val de controverse în rândul fanilor. Show-ul ”Ferma” va începe marți, 8 spetembrie. Fanii așteaptă cu sufletul la gură să le vadă pe cele 16 vedete care au acceptat provocarea de a participa în emisiune. Printre acestea, se […] The post George Burcea și Viviana Sposub, sărut pătimaș în direct! Imaginile care vor stârni un val de controverse appeared first on Cancan.ro.