Germania pierde din avânt: Sectorul industrial a înregistrat o creştere de 1,2%, sub aşteptările analiştilor de aproape 5%

Producţia industrială din Germania a crescut pentru a treila luna consecutivă, plus 1,2% în iulie, a raportat Biroul Federal de Statistică, potrivit Financial Times. În condiţiile în care economiştii din cadrul Reuters estimau o creştere de 4,8%, ultimele rezultatele alimentează fricile cu privire la recuperarea principalei economii a continentului. Banca Centrală Europeană, care va reevalua săptămâna aceasta politicile monetare, crede că ultimele creşteri înregistrate de euro ar putea afecta ex...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Business Magazin