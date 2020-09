Foste mari glorii ale judoului românesc s-a reunit în stațiunea Venus

17:40

CFR Cluj l-a împrumutat pe Mihai Butean (23 de ani, fundaș dreapta) la Gaz Metan. Fotbalistul a evoluat pentru medieșeni și în partea a doua a sezonului precedent, tot sub formă de împrumut.CFR 1907 Cluj și Gaz Metan Mediaș au ajuns la un acord privind împrumutul fundașului Mihai Butean până la finalul acestui sezon! Multă baftă, Mihai Butean!Posted by Fotbal Club CFR 1907 CLUJ-NAPOCA on Monday, September 7, 2020„CFR 1907 Cluj și Gaz Metan Mediaș au ajuns la un ...