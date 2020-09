Focar de COVID-19 la Opera din București! 10 angajați au fost depistați pozitiv. „Au făcut poze fără mască, îmbrățișându-se”

15:20

Instanța a decis în cazul lui Nicușor Dan. Deputatul și asociațiile civice Asociația Mișcarea Civică Miliția Spirituală și Asociația Salvați Bucureștiul au fost obligate de Tribunalul București la plata unor despăgubiri record în favoarea companiilor care dezvoltă Proiectul Florească City. Nicușor Dan și cele două asociații au încercat că blocheze Proiectul imobiliar de la Hala […]