Fotbal: Kylian Mbappe, testat pozitiv la Covid-19, nu va juca în meciul Franţa - Croaţia de marţi

19:40

Selecţionerul echipei naţionale de tineret a României, Adrian Mutu, a anunţat că după întâlnirea de vineri cu Finlanda va efectua câteva schimbări în primul unsprezece în meciul cu Malta, programat, marţi, în deplasare, în Grupa a 8-a a preliminariilor Campionatului European de fotbal Under-21 din 2021. "Vor fi câteva schimbări cu Malta pentru că am avut un meci pe un teren foarte greu acum 4 zile... va fi şi o altă suprafaţă de joc, un sintetic care e foarte solicitant muscular. Aşa că ne trebuie forţe proaspete, jucători noi. Dar asta nu e o problemă pentru că eu am încredere în toţi jucătorii din lot, de aceea i-am şi selecţionat. Aşa că sunt sigur că vor face un meci bun. Pentru noi orice meci e important şi vrem să câştigăm cât mai multe puncte", a declarat Mutu într-un interviu postat pe pagina de YouTube a Federaţiei Române de Fotbal."Suntem concentraţi, băieţii ştiu foarte bine ce au de făcut. Mă bazez şi pe fantezia lor, pe calităţile fotbalistice pe care le au. Eu sunt precaut, ştiu ce înseamnă să joci cu echipe de valoare inferioară. Am trecut prin asemenea momente şi eu şi ştiu că lipsa de concentrare poate duce chiar la rezultate dezastruoase", a adăugat selecţionerul.Adrian Mutu are încredere că selecţionata de tineret a României se poate califica la Campionatul European Under-21 de anul viitor. "O calificare la Campionatul European ar fi o mare bucurie, este ceea ce îmi doresc. Sunt jucători care pot face acest lucru, care pot fi viitorul naţionalei mari. Dar le-am spus că acest lucru nu se realizează bătând din palme. E nevoie de sacrificii şi de concentrare, să uiţi de tot când intri pe teren. Ei trebuie să dea 100%, să fie eficienţi şi să pună inimă în ceea ce fac, să dea totul pentru tricoul echipei naţionale", a explicat el.Întrebat dacă în lotul său este vreun jucător care are calităţi asemănătoare fotbalistului Adrian Mutu, selecţionerul naţionalei de tinere a răspuns: "Nu-mi place să dau nume, dar în echipă sunt jucători mai compleţi, care au calităţi chiar mai bune decât am avut eu. Diferenţa o face modul de abordare, cât te dăruieşti şi cum respecţi fotbalul".Echipa naţională de tineret a României întâlneşte, marţi, în deplasare, selecţionata similară a Maltei, într-o partidă contând pentru Grupa a 8-a a preliminariilor Campionatului European de fotbal Under-21 din 2021.AGERPRES (V-editor: Marius Ţone, editor online: Gabriela Badea)