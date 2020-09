De teama arestării, doi jurnalişti australieni au părăsit China

01:30

Fotbalistul Nicolae Stanciu s-a arătat entuziasmat de jocul primei reprezentative a României în partida câştigată cu Austria, în deplasare, cu scorul de 3-2, spunând că selecţionata antrenată de Mirel Rădoi "a arătat ca o echipă"."E clar o bucurie şi o descătuşare a noastră după eşecul cu Irlanda de Nord de acasă. Prefer însă să nu mă hazardez, este doar începutul lui Rădoi ca selecţioner şi mai avem mult de lucrat pentru a ajunge unde vrem noi şi suporterii echipei naţionale. Mă bucur că am respectat ceea ce am lucrat la antrenamente, că am reuşit să luăm cele trei puncte şi că suntem pe primul loc în grupă. Lucrurile încep să fie din ce în ce mai bine la naţională, chiar şi în cazul jucătorilor despre care se spunea că nu dau totul la lot. Astăzi chiar am arătat ca o echipă, dar e devreme să spunem că vom câştiga toate meciurile şi că suntem cei mai buni. E nevoie de multă muncă, capital va fi meciul din Islanda şi va fi cel mai important al naţionalei pentru că e mare nevoie pentru noi şi pentru fotbalul românesc să ajungem la EURO", a spus Stanciu la postul Pro Tv.El consideră că România are şanse să învingă Islanda în meciul pentru barajul de calificare la EURO 2020: "Şanse să învingem în Islanda eu cred că avem, chiar dacă şi ei formează o echipă bună. Nu mai sunt echipe mici în momentul de faţă, dar eu sunt încrezător. E un început de drum, să sperăm că vom fi şi mai puternici pe viitor. Noi, jucătorii români suntem consideraţi buni, tehnici, dar astăzi nu am fi câştigat niciodată în Austria dacă nu ne-am fi sacrificat toţi pentru echipă. Aşa este fotbalul în ziua de astăzi, nu înseamnă doar talent, ci şi multă muncă".Echipa naţională de fotbal a României a învins reprezentativa Austriei cu scorul de 3-2 (1-1), luni seara, pe Woerthersee Stadion din Klagenfurt, în Grupa 1 din Liga B a Ligii Naţiunilor.După 3-2 la Klagenfurt, prima victorie a lui Mirel Rădoi ca selecţioner, şi 5-1 pentru Norvegia în faţa Irlandei de Nord, România este liderul grupei, cu 4 puncte, urmată de Norvegia, 3 puncte, Austria, 3 puncte, Irlanda de Nord, 1 punct.România va juca următorul meci pe 8 octombrie, cu Islanda, la Reykjavik, în semifinalele play-off-ului pentru EURO 2020.Tricolorii vor disputa următorul joc din Liga Naţională pe 11 octombrie, la Oslo, cu Norvegia.AGERPRES/(V, AS-autor: Adrian Ţone, editor: Marius Ţone, editor online: Andreea Preda)