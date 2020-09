OFICIAL James Rodriguez a părăsit Real Madrid! La ce echipă s-a transferat columbianul

00:20

Denis Alibec (29 de ani, atacant) a oferit declarații la finalul jocului Austria - România 2-3 din Liga Națiunilor, meci în care atacantul Astrei a deschis scorul.AICI ai toate detaliile despre meciul Austria - România!„Suntem foarte bucuroși că am reușit să câștigăm. Se vede că avem entuziasm. Așa am jucat și cu Irlanda de Nord, dar am avut puțin ghinion. ...