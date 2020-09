Interlopul Raiciu, care a coordonat atacul de tip mafiot din Chiajna, s-a predat

19:50

Bogdan Mocanu și Andra Volos s-au despărțit, din nou, deșii fanii erau în extaz că relația lor părea să meargă bine. Deși acum o săptămână cei doi au sărbătorit un an de relație, se pare că s-au despărțit iarăși, de această dată definitiv. Andra și Bogdan celebraseră aniversarea într-o mini-vacanță pe litoralul Mării Negre, unde […] The post Bogdan Mocanu și Andra Volos de la „Puterea Dragostei” s-au despărțit: „Nu mai vreau să aud” appeared first on Cancan.ro.