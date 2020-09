Italia, victorie la limită în Olanda » Rezultatele înregistrate ieri în Liga Națiunilor și programul de astăzi »»

22:40

Un oficial din Republica Moldova a făcut declarații șocante. Bărbatul a spus că el consideră că oamenii răpuși de Covid-19 erau o povară pentru ei și pentru cei din jur. Nicolae Furtună, șeful Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) din Republica Moldova, a vorbit despre evoluția pandemiei la TVR Moldova. Bărbatul a făcut declarații incredibile.