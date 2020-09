Eric Burdon, după ce Trump a folosit fără drept piesa „House of the Rising Sun“: O poveste despre păcat şi sărăcie plasată într-un bordel i se potriveşte perfect

Muzicianul englez Eric Burdon, fost lider al trupei The Animals, a declarat după ce echipa de campanie a lui Donald Trump a folosit fără drept piesa „House of the Rising Sun” în timpul unui miting că o poveste despre păcat şi sărăcie i se potriveşte perfect.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Adevarul (Romania)