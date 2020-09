GCS: Încă 41 de persoane cu COVID-19 au murit; numărul total al deceselor - 3.967

13:10

Managerul Teatrului de Artă, George Constantinescu, a afirmat marţi că încă aşteaptă normele clare de distanţare fizică pentru deschiderea sălilor de spectacol, motivând că regulile actuale "se bat cap în cap"."Prima reprezentaţie o vom avea pe 23 septembrie, cu spectacolul 'Dureri fantomă'. Încă nu ştim exact câte locuri avem în sală, pentru că apele sunt încă tulburi la Ministerul Culturii. Încă aşteptăm normele clare de distanţare. Sunt publicate pe site nişte norme, dar seamănă mult prea mult, ca norme, cu ce a fost ca norme la exterior şi, din câte am înţeles, nu acelea sunt normele, oricum sunt informaţii care se bat cap în cap. Pe Bucureşti vorbim de o capacitate de până la 50%, dar cu toate normele care mai sunt în acea informare de fapt ajungem cam la o treime din locuri sau chiar un sfert la majoritatea sălilor, pentru că celelalte reguli de distanţare, de un metru şi jumătate între persoane, trei metri de la scenă, sau de la scenă la primii spectatori, împing la sub jumătate capacităţile sălilor. Încă nu ştim exact ce capacitate o să avem, dar ştim clar că pe 23 septembrie avem prima reprezentaţie în sală", a declarat George Constantinescu pentru AGERPRES.Managerul Teatrului de Artă a adăugat că vor fi respectate şi la interior normele de protecţie sanitară care au fost aplicate la spectacolele jucate în spaţiu liber - atât de spectatori, cât şi de personalul tehnic şi de actori."Noi am avut şi avem în continuare o stagiune în exterior, vizavi de sediul Teatrului de Artă, în curtea Şcolii Aldo Moro, în parteneriat cu Teatrul Evreiesc de Stat, am făcut o stagiune în aer liber şi bineînţeles că am respectat toate normele impuse de statul român, tot ce scrie la nomenclator a fost pus în practică, de la păstrarea distanţei între spectatori la căi de acces separate pentru public, venire-plecare, la fel şi la zona de toalete, accesul s-a făcut cu distanţarea impusă de lege. La fel, în timpul spectacolelor am avut grijă ca toată lumea să poarte masca pe întreaga desfăşurare a evenimentului. Bineînţeles, şi pentru personalul tehnic au fost aceleaşi reguli de respectat. Acum, odată cu 1 septembrie, distanţarea pe care o cere statul pentru evenimentele publice a scăzut cu o jumătate de metru, aşa că am reuşit să mai punem nişte locuri", a spus George Constantinescu.El a mărturisit că nu există în instituţia pe care o conduce personal care să refuze să vină la teatru de teamă să nu se îmbolnăvească."Am avut reticenţe din partea colegilor, îndreptăţite, nu am avut niciun fel de refuz în schimb, şi pe măsură ce stagiunea a intrat în desfăşurare, oamenii s-au liniştit, au văzut că nu este niciun pericol, că într-adevăr respectăm toate normele şi încercăm să limităm pe cât posibil riscul contaminării, aşa că inclusiv colegii noştri care sunt în zona de risc, mă refer la cei peste 65 de ani, au venit, au jucat şi, mulţumim lui Dumnezeu, nu au avut niciun fel de probleme", a precizat Constantinescu.El a spus că nu are posibilitatea să facă teste pentru coronavirus înainte de fiecare spectacol din cauza lipsei de fonduri."Din nefericire, teatrul independent este cu un picior în groapă din lipsa totală de interes a autorităţilor. dintr-o formă de lipsă de respect faţă de beneficiile pe care le-a adus până acum acest sector. Ne este foarte greu să supravieţuim fără sprijin în această perioadă, cu încasările scăzute mult-mult sub momentul martie 2020. Aceste testări ar implica nişte costuri pe care nu avem de unde, la momentul acesta, să le acoperim. Bineînţeles că ne-am gândit şi noi la această variantă şi probabil că ar fi cea mai eficientă formă de protejare a interpreţilor, doar că nu avem de unde să obţinem, dacă statul român nu vine cu un sprijin pe partea asta. Nici noi şi nici teatrele de stat nu vor avea cum să facă aceste testări", a afirmat managerul Teatrului de Artă.George Constantinescu a apreciat că publicul va avea nevoie de o perioadă de reacomodare cu spectacolele la interior."Cu siguranţă va exista o perioadă de acomodare şi de luptă cu convingerea publicului de a intra în sălile de spectacol. Ne aflăm în faţa unui virus despre care ştim încă foarte puţine şi sunt ferm convins că din momentul în care vom intra în săli, numărul persoanelor oricum este scăzut, deoarece normele scad capacităţile sălilor, dar şi frica de contaminare va afecta grav publicul, pentru că şi la evenimentele de la exterior am avut oameni care, pe bună dreptate, înainte de a achiziţiona biletele, nu sunau să se asigure că sunt în siguranţă la evenimente. În sală, riscul de contaminare noi nu îl vedem ca fiind mai mare decât în avion sau tramvai, dar cu toate astea normele impuse în sălile de spectacole şi cinematografelor sunt cu totul altele. Dacă în avion putem să stăm umăr la umăr până la Frankfurt şi înapoi, în sala de spectacol, cea mai fericită variantă a normelor, din punctul nostru de vedere, ar fi să putem să jucăm real cu capacitate de 50%, mod pe care, din câte am înţeles, austriecii l-au testat prima dată cu varianta tablei de şah: cu un loc da, unul nu. Dar cu siguranţă ne vom confrunta cu reticenţa oamenilor de a intra în sălile de spectacole", a conchis managerul Teatrului de Artă.