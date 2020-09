Românii care şi-au construit planul de business după planul de viaţă: s-au cunoscut la un templu buddist, iar acum conduc împreună un spa în Bucureşti

11:20

După ce duminică seară am scris un articol legat de evoluţia cursului leu/euro care ajunsese vineri la un nou maxim istoric de 4,8492 lei/euro, dar mai ales de faptul că acest curs ar fi trebuit să fie la un nivel mult mai ridicat din cauza dezechilibrelor macro, pe Facebook am primit următoarea întrebare: Cum explici că la casele de schimb se poate cumpăra euro cu 4,81 lei, adică sub cursul BNR? Nu ştiu unde putea fi cumpărat euro la 4,81 lei, dar la casele de schimb valutar din centrul Bucureş...