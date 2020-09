Gelu Colceag: Primul spectacol în interior la Teatrul Mic - ''Romeo şi Julieta'', pe 13 septembrie, la sala Constantin Mille

Teatrul Mic este prima instituţie de cultură din Capitală care deschide stagiunea 2020-2021 la interior cu spectacolul "Romeo şi Julieta" de William Shakespeare, în regia Lilianei Pană.Spectacolul va fi prezentat pe 13 septembrie, la sala Constantin Mille, urmat pe 18 şi 19 septembrie de premiera spectacolului "Cântăreaţa cheală", la sala din Gabroveni, a afirmat regizorul Gelu Colceag, managerul Teatrului Mic."Noi am programat primul spectacol la interior duminică, pe 13 septembrie, "Romeo şi Julieta", la sala Constantin Mille şi la sala din Gabroveni o premieră, pe 18 şi 19 septembrie, "Cântăreaţa cheală". Acesta este un spectacol pe care noi îl aveam gata, dar a venit pandemia şi nu am mai putut să scoatem premiera, deci o s-o scoatem acum", a declarat Gelu Colceag, pentru AGERPRES.El a precizat că pentru reprezentaţiile de la interior vor fi respectate măsurile de protecţie sanitară prevăzute de legislaţia în vigoare, deşi ordinul de ministru "este destul de ambiguu, are tot felul de neclarităţi"."Ordinul ministrului este destul de ambiguu, are tot felul de neclarităţi, a fost şi o eroare pe care am îndreptat-o. A mai dat încă un ordin vineri în care nu ne mai obligă să respectăm acea distanţă de un metru şi jumătate, pentru că era absurdă. Într-un loc spunea un loc da şi unul nu, iar într-un alt loc spunea să fie un metru şi jumătate între spectatori, ori un scaun lat de un metru şi jumătate nu am mai pomenit, asta este o banchetă sau o canapea şi am atras atenţia, UNITER a făcut o scrisoare, am făcut o scrisoare toţi directorii de teatre din ţară şi vineri s-a schimbat ordinul. Era o greşeală clară din partea lor, cum se fac lucrurile în România, şi acum noi respectăm ce scrie acolo, avem 50% din capacitatea sălilor", a afirmat Gelu Colceag.Managerul Teatrului Mic a spus că "în timpul spectacolelor actorii vor putea să nu poarte mască", deoarece aceştia "nici nu ar fi putut să joace cu mască"."Medicina muncii a analizat ce trebuia şi a spus că actorii pot juca fără mască. Spre exemplu, la 'Romeo şi Julieta' e foarte complicat să nu-i laşi pe oamenii ăia măcar să se îmbrăţişeze. Nu putem pune un panou de plexiglas între ei când se pupă. Recomandările sunt să nu facem pauze la spectacole, deci am redus şi reducem în perioada asta din timpul spectacolelor, să fie sub două ore", a mai spus managerul.Gelu Colceag a amintit că Teatrul Mic este într-o situaţie foarte dificilă în privinţa sălilor în care îşi va putea desfăşura activitatea, deoarece ambele spaţii al teatrului se află în clădiri cu bulină roşie."Teatrul Mic este, din păcate, într-o situaţie foarte dificilă, fiindcă avem ambele săli cu bulină roşie şi aşteptăm să înceapă procesul de reconsolidare, care nu începe, probabil, din cauza lipsei banilor. Din cauza asta noi jucăm doar în două săli foarte mici, am improvizat într-o clădire închiriată în Centrul Vechi, o sală de 55 de locuri şi la sediu publicul se urcă pe scenă, deci o sală de 80 de locuri. Vă daţi seama cât înseamnă 50% - 27 într-o sală şi 38 de locuri în cealaltă sală", a afirmat Colceag.El a mărturisit că îi este greu să facă o supoziţie referitor la cât de mulţi spectatori vor veni în sălile de spectacol, deşi acestea sunt mai sigure decât restaurantele sau sălile de jocuri."În aer liber spectatorii au venit, nesperat de mulţi. În sală, în principiu, este mai puţin periculos, după părerea noastră (...), pentru că vin, se aşează într-un scaun, stau într-o poziţie cât de cât fixă pe tot timpul spectacolului, se ridică şi ies din sală. Deci, nu interacţionează, nu se plimbă, nu umblă dintr-un loc în altul şi nu îşi scot masca. Deci, eu zic că, din acest punct de vedere, la cinematografe şi la teatre publicul este mai în siguranţă decât la restaurante sau la jocurile de noroc (...), pentru că la teatru se stinge lumina şi stai pe locul tău. Dacă vrei să te ridici, te ridici şi pleci din sală, nu te poţi plimba pe acolo, deci nu ai cum să dai microbul, virusul. În mod logic ar trebui să nu se întâmple niciun fel de contaminare în timpul spectacolului de teatru. Spectatorii nu cred că se pot îmbolnăvi de la actori, fiindcă au masca pe figură, nici actorii de la public din aceiaşi cauză şi mai este şi distanţa de trei metri primul rând şi actorii de pe scenă. La unele teatre s-a şi anulat primul rând ca să fie distanţa corectă dintre public şi scenă", a conchis Gelu Colceag. AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Mihai Simionescu, editor online: Ada Vîlceanu)

