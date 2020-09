Italia prelungește restricțiile impuse de pandemie. Ce s-a modificat pentru români

11:40

Mihaela Rădulescu și Cristian Bozgan sunt prezentatorii emisiunii Orășeni vs Săteni, a cărei premieră a avut loc luni, 7 septembrie. Mihaela avea să dezvăluie detalii picante din culisele celui mai nou realityshow. CITEȘTE ȘI: AM AFLAT CINE ESTE CONCURENTUL-SURPRIZĂ DE LA NOUA “FERMĂ”. CELE 16 VEDETE S-AU ÎMPĂRȚIT DEJA ÎN SĂTENI ȘI ORĂȘENI, IAR EA VA […] The post Mihaela Rădulescu, detalii picante după premiera emisiunii Orășeni vs Săteni, de la Pro TV: ”Tot așa fraieră sunt!” appeared first on Cancan.ro.