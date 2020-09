Lovitură de teatru la Acces Direct! Vulpița și Viorel, concediați de la Antena 1. Care e motivul

13:10

Coronavirus România 8 septembrie. 41 de persoane au murit din cauza noului coronavirus în ultimele 24 de ore, potrivit Grupului de Comunicare Strategică. De la începutul pandemiei, 3.967 au decedat. CITEȘTE ȘI: ÎNCĂ UN CADRU MEDICAL A MURIT DE CORONAVIRUS. MEDICUL DE FAMILIE DIN CRAIOVA ERA LA ATI În intervalul 07.09.2020 (10:00) – 08.09.2020 (10:00) au […] The post Coronavirus România 8 septembrie. Au murit! Anunțul de ultimă oră al GCS appeared first on Cancan.ro.