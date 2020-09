Ludovic Orban a anunțat noua Ordonanță de Urgență! Măsurile au intrat deja în vigoare

14:30

Deși este septembrie și toamna a venit deja, cererea de transport către litoral se menţine ridicată în această săptămână. Astfel, CFR Călători îşi adaptează în extrasezon capacitatea de transport la solicitările de trafic şi suplimentează cu vagoane trenurile spre şi dinspre Constanţa şi Mangalia. Potrivit unui comunicat al companiei, pasagerii care doresc să ajungă sau […] The post Românii continuă să se înghesuie pe litorarul românesc. CFR suplimentează vagoanele care merg spre litoral pe fondul cererii ridicate appeared first on Cancan.ro.