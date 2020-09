Pjanic, negativ la ultimul test coronavirus! Mijlocașul speră să înceapă antrenamentele cu noii colegi

18:00

Costel Orac (61 de ani), fost internațional, a comentat meciul Austria - România 2-3 din Liga Națiunilor.AICI ai toate detaliile despre meciul Austria - România 2-3„Mi-a plăcut partida. Noi am jucat bine și cu Irlanda de Nord, numai că am avut același ghinion ca pe vremea lui Mircea Lucescu. Am văzut o schimbare la echipa națională. Nu mai suntem o echipă reactivă. Am căutat jocul, băieții și-au creat ocazii. Chiar a fost un meci spectaculos. ...