Bombă pentru fanii „Puterea Dragostei”! Livian și Florentina formează un cuplu. Fotografia prin care a fost făcut marele anunț

Testarea vaccinului pentru coronavirus a început într-un oraș european. Programul va testa eficacitatea sa pe 90 de voluntari. Orașul italian Verona, din nordul țării, a început testarea unui vaccin împotriva Covid-19 pe șase voluntari, scrie Agerpres. Testul clinic se desfășoară pe un grup de 90 de voluntari, printre care se numără un tânăr de 18