Cătălin Botezatu, noi dezvăluiri despre viața intimă: “Au fost multe femei pe care le-am refuzat, dar…”

17:00

Tragedie în Iași! O fetiță de trei ani a fost ucisă de TIR în timp ce se juca în curte, iar șoferul camionului a murit pe loc. Fetița se juca în curtea casei, în momentul în care șoferul camionului a pierdut controlul și a intrat în interiorul locuinței. Micuța era supravegheată de bunica ei în […] The post VIDEO. Tragedie în Iași! O fetiță de trei ani a fost ucisă de TIR în timp ce se juca în curte. Șoferul a murit pe loc appeared first on Cancan.ro.