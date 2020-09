Cătălin Botezatu comentează, în premieră, ultimul “divorț” al Biancăi Drăgușanu. “Mai bine rămânea cu…”

18:10

Lovitură de teatru la "Acces Direct"! Vulpița și Viorel Stegaru au fost concediați de la Antena 1. În rândurile de mai jos, vă vom dezvălui motivul principal care a provocat această schimbare radicală în cadrul emisiunii prezentată de Mirela Vaida. Serialul "Vulpița și soțul ei" a fost catalogat de Dorina Rusu, membru CNA, drept "un spectacol […]