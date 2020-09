alegeriSUA: Biden îl depăşeşte confortabil pe Trump în preferinţele electoratului latino-american (sondaj)

22:00

Preşedintele american Donald Trump s-a declarat marţi gata să injecteze fonduri personale în campania sa dacă acest lucru se va dovedi indispensabil pe ultima linie dreaptă, relatează AFP."Dacă va fi necesar, o voi face", a declarat Trump, întrebat despre acest lucru de jurnalişti înainte de a se îmbarca la bordul Air Force One cu destinaţia Florida."Avem mult mai mulţi bani decât ultima dată pentru ultimele două luni", a dat el asigurări."Dar dacă vom avea nevoie de mai mulţi, voi contribui personal cum am făcut-o cu prilejul alegerilor primare din 2016 (...), când am băgat mulţi bani", a adăugat Trump."Trebuie neapărat să câştigăm", a adăugat magnatul imobiliarelor, care a refuzat mereu să-şi publice declaraţiile de impozitare şi a cărui avere personală este înconjurată de mister."Joe (Biden) nu are forţa, nu are capacităţile mentale" necesare, a mai afirmat miliardarul republican.Puţin mai devreme, locatarul de la Casa Albă a apărat importantele cheltuieli angajate de echipa sa de campanie în primăvară şi la începutul verii, în pofida sondajelor în continuare nefavorabile cu opt săptămâni înainte de scrutin. Because of the China Virus, my Campaign, which has raised a lot of money, was forced to spend in order to counter the Fake News reporting about the way we handled it (China Ban, etc.). We did, and are doing, a GREAT job, and have a lot of money left over, much more than 2016....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 8, 2020 "Echipa mea de campanie a cheltuit mulţi bani la început pentru a contracara ştirile false şi dezinformarea privind modul în care am gestionat virusul chinezesc", a postat el pe Twitter. AGERPRES/(AS - editor: Florin Ştefan, editor online: Gabriela Badea)