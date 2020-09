FCSB. Pițurcă nu e de acord cu decizia lui Becali: „Am ajuns ca el să conducă o echipă din România?” » A găsit marea problemă din lot

21:40

Dennis Man (22 de ani, extremă dreapta), marcatorul primului gol din meciul Malta U21 - România U21 0-3 (a 7-a rundă a fazei grupelor de calificare la Campionatul European U21), a oferit declarații după finalul partidei.Vezi AICI toate detaliile despre meciul Malta U21 - România U21„Important este că am câștigat. Am întâlnit o echipă incomodă, pe care, dacă o lasăm să joace, ne crea probleme. Important e că am înscris de la început și am luat cele 3 puncte. ...