Angelina Jolie, dezamăgită de comportamentul lui Brad Pitt! Actrița este revoltată de faptul că fostul soț și-a dus noua iubită la castelul în care ei s-au căsătorit. „Este furioasă și complet uluită…”

21:30

Konstantinos Passaris se află la un pas de eliberare. Iată cum e posibil așa ceva și ce s-a întâmplat cu „Fiara din Balcani”. Passaris a depus o cerere de eliberare condiționată și susține, cu probe, că îndeplinește toate condițiile pentru a fi lăsat din nou printre oameni. „Fiara din Balcani” a deschis procesul în care […] The post Konstantinos Passaris, la un pas de eliberare! Cum e posibil așa ceva appeared first on Cancan.ro.