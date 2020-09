Coronavirus: Festivalul de jazz de la Ierusalim a început marţi, în pofida pandemiei

09:40

Japoneza Naomi Osaka, numărul 9 mondial, s-a calificat marţi în semifinalele turneului de tenis US Open, învingând-o în două seturi, 6-3, 6-4, pe americanca Shelby Rogers (93 WTA), în faţa căreia pierduse toate cele trei întâlniri precedente.Osaka, laureată la Flushing Meadows în 2018, iar apoi la Australian Open, în anul următor, se va lupta pentru un loc în finală cu o altă reprezentată a Statelor Unite, Jennifer Brady (cap de serie numărul 28), care a dispus la rândul ei, cu 6-3, 6-2, de kazaha Iulia Putinţeva (cap de serie numărul 23).La 22 de ani, Naomi Osaka, fostă numărul unu mondial, este cea tânără jucătoare rămasă în cursa pentru trofeu la US Open. Pe 29 august, ea a declarat forfait în finala de la Cincinnati, din cauza unei accidentări la o coapsă, evoluând de la debutul turneului american de Mare Şlem cu un imens bandaj care îi acoperă piciorul drept, "cu speranţa că nu se va întâmpla nimic", după cum a declarat campioana niponă.Înaintea actualei ediţii de la US Open, Naomi Osaka a atins de două ori sferturile de finală în Grand Slam, reuşind de fiecare dată să câştige trofeul.Pe lângă cele două titluri de Mare Şlem de al US Open şi Australian Open, jucătoarea japoneză mai are în palmares trei trofee WTA, cucerite la Indian Wells (2018), Osaka şi Beijing (ambele 2019).Miercuri sunt programate celelalte două meciuri din sferturile de finală ale US Open, Ţvetana Pironkova (Bulgaria) - Serena Williams (SUA/N.3) şi Victoria Azarenka (Belarus) - Elise Mertens (Belgia/N.16).AGERPRES (AS/autor: Mihai Dragomir, editor: Mihai Ţenea, editor online: Adrian Dădârlat)