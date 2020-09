UPDATE GCS: 1.271 de cazuri noi de COVID-19; numărul total de îmbolnăviri - 98.304

11:40

Actriţa americană Michelle Ingrid Williams s-a născut la 9 septembrie 1980, în Kalispell, statul Montana (SUA), conform biography.com şi imdb.com.A devenit foarte cunoscută pe plan internaţional în urma rolului principal din pelicula ''My Week with Marlyn'', pentru care a fost recompensată cu Globul de Aur, potrivit en.24smi.org. A fost nominalizată, totodată, la distincţii ale Academiei Americane de Film, BAFTA şi Tony.La începutul anilor '90, Michelle Williams a început să participe la preselecţii pentru industria cinematografică, primele sale apariţii fiind în serii pentru micul ecran - ''Baywatch'', ''Lassie'', ''Step by Step'', conform en.24smi.org.A jucat în filmul ''Species'', precum şi în serialele ''My Son is Innocent'' şi ''Killing Mr. Griffin''. În 1998, a interpretat rolul Molly Cartwell în filmul lui Steve Miner ''Halloween H20: 20 Years Later''. A fost distribuită, în acelaşi an, în seria ''Dawson's Creek'', care s-a desfăşurat timp de şase sezoane.La începutul anului 2000, actriţa a primit roluri în peliculele ''Perfume'', ''Me Without You'', ''Prozac Nation'', ''The United States of Leland'', ''The Station Agent'', ''A Hole in One''. A jucat rolul principal în pelicula ''Land of Plenty'', regizată de Wim Wenders şi prezentată la Festivalul Internaţional de film de la Veneţia.În 2005, actriţa a interpretat pentru ''Brokeback Mountain'', fiind nominalizată la Oscar şi la Globurile de Aur, pentru ca, un an mai târziu, să apară în ''The Hawk is Dying''.A jucat în ''I'm Not There'', ''Incendiary'', ''Deception'', ''Wendy and Lucy'', ''Synecdoche'', ''New York'', ''Mammoth'', ''Blue Valentine''. A interpretat în producţia ''Shutter Island'', în regia lui Martin Scorsese.În 2011, a putut fi urmărită pe marele ecran în comedia ''Take This Waltz'', iar în 2013 în ''Oz the Great and Powerful'', regizată de Sam Raimi.A reprezentat, o perioadă, imaginea oficială a companiei Louis Vuitton.Pentru interpretarea din pelicula ''Manchester by the Sea'' a fost nominalizată la Oscar. În 2017, a avut loc premiera peliculei ''Wonderstruck'' la Festivalul Internaţional de Film de la Cannes. A interpretat unul din rolurile importante în comedia ''I Feel Pretty'' (2018) şi, ulterior, în ''Venom'' (2018) şi în ''After the Wedding'' (2019), indică portalul imdb.com.Nominalizată la patru Oscaruri, a obţinut, până în prezent, 49 de premii şi a mai fost nominalizată la 143 de alte distincţii, indică imdb.com. AGERPRES/(Documentare - Liviu-Ioan Tatu, editor: Mariana Zbora-Ciurel, editor online: Adrian Dãdârlat)