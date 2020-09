Gogoșari în oțet – rețete de murături pentru iarnă

12:40

Kim Kardashian și-a anunţat fanii pe Instagram că familia ei își ia rămas bun de la reality show-ului “Keeping Up With The Kardashians”, după 20 de sezoane, potrivit The Guardian. “Cu inimile grele am luat decizia dificilă de a ne lua rămas bun de la Keeping Up With The Kardashians. După 14 ani, 20 de […]