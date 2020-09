Dan Tudorache: „În Sectorul 1 suntem pregătiți, școala poate să înceapă!”

12:20

Neatenția unei șoferițe a dus la un accident în lanț în județul Dâmbovița. Pe una dintre cele mai circulate șosele din județ, o șoferiță nu s-ar fi asigurat la o depășire și a provocat un accident în care au fost implicate patru mașini. Două dintre ele au ajuns în șanțuri. Din fericire, doar două persoane […]