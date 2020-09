De ce își schimbă interlopii numele după căsătorie. Ce spun criminaliștii despre decizia lor de a avea numele soției

12:40

Experții în sănătate anunță dezastru în decembrie! Conform specialiștilor, țara noastră va depăși pragul de 17.000 morți. Institutul de Măsurători de Sănătate și Evaluare (IHME) al Universității din Washington a făcut un anunț îngrijorător. România ar putea înregistra până la finalul acestui an 17.251 de morți. Specialiștii estimează că vârful pandemiei ar urma să fie […] The post Experții în sănătate anunță dezastru în decembrie! Câte decese vor fi din cauza coronavirusului appeared first on Cancan.ro.