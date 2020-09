Tenis: Grigor Dimitrov se antrenează pe zgură la academia lui Rafael Nadal

17:30

''Aducem bunăstare acasă'' este sloganul de campanie al PNŢCD Sălaj, care crede că astfel cei care au plecat în străinătate se vor întoarce acasă, iar cei care au rămas în judeţ nu vor mai pleca, susţine Cristian Terheş, preşedintele organizaţiei judeţene.Acesta a precizat miercuri, într-o conferinţă de presă, că strategia electorală a partidului s-a axat pe două paliere importante: susţinerea segmentului economic, motiv pentru care antreprenorul Gheorghe Stanciu este candidatul PNŢCD Sălaj la preşedinţia Consiliului Judeţean, şi a educaţiei, profesorul Alexandru Mureşan fiind candidatul PNŢCD Sălaj la funcţia de primar al Zalăului."Mesajul cheie cu care PNŢCD Sălaj a intrat în această campanie este 'Aducem bunăstare acasă'. (...) Mergând prin oraş, colectând semnături pentru a putea să candidăm, am vorbit cu foarte multă lume de diverse vârste şi principala durere, aş spune, a sălăjenilor noştri este faptul că nepoţii lor, copiii lor, fiii lor, fiicele lor sunt plecaţi în ţări străine, muncesc pentru alţii şi-i aşteaptă să ajungă acasă din Paşti în Crăciun. Gândindu-ne, am zis că PNŢCD Sălaj are capacitatea, forţa, cunoaşterea să vină în faţa sălăjenilor cu un proiect politic care să readucă bunăstare în Sălaj, astfel încât cei care au plecat să se întoarcă acasă, iar cei care au rămas în Sălaj să nu mai plece", a precizat Cristian Terheş.Candidatul PNŢCD Sălaj la preşedinţia Consiliului Judeţean, Gheorghe Stanciu, afirmă că a ales să candideze văzând un Sălaj care sărăceşte."Ce mă deosebeşte pe mine faţă de ceilalţi sunt faptele pe care le-am făcut. Am fost printre primii sportivi ai ţării, iar în sectorul economic, unde lucrez, firmele pe care le-am coordonat sunt pe plus. Printre contracandidaţi sunt oameni care n-au făcut nimic pe cont propriu", afirmă acesta.Gheorghe Stanciu a declarat că îşi doreşte, în primul rând, atragerea de noi investitori, pentru crearea de locuri de muncă, în acest sens având în vedere înfiinţarea în judeţ a cel puţin şase parcuri industriale. De asemenea, programul său include dezvoltarea turismului şi a agroturismului."Sunt onorat să fac parte din echipa PNŢCD, să pun şi eu umărul la a aduce bunăstarea acasă, în Zalău. Acest lucru nu-l putem face decât în echipă şi eu consider că în momentul de faţă avem o echipă valoroasă, care poate să face acest lucru. Mă diferenţiez de contracandidaţii mei poate prin competenţele de care am dat dovadă în anumite situaţii. Am făcut parte din echipele de implementare a nouă proiecte europene, din 2010 până în prezent. Zic eu că mă pricep la învăţământ şi, nu în ultimul rând, şi expert contabil şi mă pricep să citesc o balanţă, un bilanţ şi voi putea lua măsurile care se impun'', a precizat, la rândul său, Alexandru Mureşan.Candidatul la funcţia de primar al Zalăului vrea să atragă fonduri pentru formarea cadrelor didactice, să doteze şcolile pentru cursurile on-line şi să pună în valoare obiective turistice mai puţin cunoscute din Zalău. AGERPRES / (AS - autor: Sebastian Olaru, editor: Marius Frăţilă, editor online: Gabriela Badea) Sursa foto: (c) Cristian Terheş / Facebook