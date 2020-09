Iohannis: OMS a spus din capul locului că este foarte puţin probabil să avem un vaccin în anul 2020

14:50

Un lider religios proeminent din Ucraina care la începutul acestui an a dat vina pe căsătoriile gay pentru pandemia de coronavirus are Covid. Patriarhul Filaret, în vârstă de 91 de ani, a fost internat, Un lider religios proeminent din Ucraina care la începutul acestui an a dat vina pe căsătoriile gay pentru pandemia de coronavirus a fost testat pozitiv pentru Covid-19, a anunţat biserica. Patriarhul Filaret, în vârstă de 91 de ani, care conduce marea Biserică Ortodoxă Ucraineană - Patriarhia de...