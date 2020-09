Detalii incredibile despre plecarea Vulpiței și a lui Viorel, de la Acces Direct. Mirela Vaida a ascuns totul

16:20

O asistentă medicală internată în stare gravă cu Covid-19 la Suceava a fost adusă astăzi cu elicopterul la Spitalul de Boli Infecțioase „Matei Balș" din București. Mariana Rodica Petrariu are 52 de ani și lucra ca asistentă medicală la Spitalul Municipal Rădăuți. Femeia are o formă severă a Covid-19, iar de ieri-dimineață a fost intubată.