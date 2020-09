AlegeriLocale2020/ Dragoş Chitic (PMP): Creştem calitatea vieţii pietrenilor prin realizarea a 3 grădini publice urbane

08:10

Unul dintre cei mai îndrăgiţi actori, cu o evoluţie spectaculoasă, câştigător în 2011 al unui premiu Oscar pentru cel mai bun actor în rolul regelui George al VI-lea, în filmul ''The King's Speech'', Colin Firth s-a născut la 10 septembrie 1960, la Grayshott, comitatul Hampshire, Marea Britanie. Sora sa Katie Firth şi fratele său Jonathan Firth sunt, de asemenea, actori, notează www.imdb.com.Şi-a petrecut primii ani din viaţă în Nigeria, unde, părinţii săi, amândoi profesori, erau implicaţi în activitatea de predare. Familia s-a întors în Anglia, dar a ajuns să locuiască pentru o perioadă în SUA. Copilăria sa s-a dovedit suprasolicitantă pentru el, deoarece nu s-a încadrat niciodată, chiar şi atunci când a trecut din nou Atlanticul şi s-a stabilit în Anglia, potrivit https://www.hellomagazine.com/.A urmat cursurile şcolii ''King's School'', Colin fiind nevoit să se adapteze stilului colegilor săi, pentru a evita conflictele cu aceştia. Astfel, a adoptat vocabularul şi accentul lor şi a manifestat dezinteres faţă de şcoală, notează site-ul biography.com. Ulterior, avea să declare că, pe vremea aceea, citea ''Odiseea'' acasă, dar nu-şi făcea temele pentru şcoală.La vârsta de 14 ani s-a hotărât să urmeze o carieră în actorie, iar pentru a-şi îndeplini visul, la 18 ani a plecat la Londra, unde a intrat la National Youth Theatre. Aici nu s-a bucurat de un succes imediat, dar a intrat în contact cu mulţi artişti şi a obţinut un post la departamentul de costume al teatrului, în 1979. S-a hotărât să-şi îmbunătăţească tehnica actoricească la London Drama Centre, unde a studiat timp de trei ani, jucând în piese, precum "King Lear", "Cat On a Tin Roof" şi "Hamlet". Datorită prestaţiei din această ultimă piesă i s-a propus rolul lui Guy Bennett din "Another Country" (1981), pe scena teatrului Queen's Theatre. Ulterior, în 1984, a jucat şi în adaptarea cinematografică a piesei, de data aceasta în rolul lui Tommy Judd, care a marcat debutul său pe marele ecran.În 1984, Colin Firth a interpretat primul rol principal într-un film de televiziune, "Camille", alături de Greta Scacchi. A urmat miniseria de succes "Lost Empires" din 1986. Pentru personajul Robert Lawrence din producţia TV "Tumbledown" (1989), a primit Premiul pentru cel mai bun actor al Societăţii Regale de Televiziune, precum şi o nominalizare la BAFTA. În acelaşi an, a debutat şi în cinematografia americană, în filmul "Valmont".Rolul domnului Darcy, din filmul ''Pride and Prejudice'' (mini-serie BBC, 1995), ecranizare a romanului omonim al lui Jane Austen, i-a adus actorului britanic o nominalizare la Premiile BAFTA pentru cel mai bun actor dar şi Premiul Naţional de Televiziune pentru Cel mai popular actor, potrivit https://walkoffame.com/. Serialul de televiziune s-a bucurat de succes atât în Marea Britanie, cât şi pe continentul american.Următorul rol a fost cel din filmul ''The English Patient'' (1996), multipremiat la Oscar, inclusiv la categoria Cel mai bun film, care i-a adus o şi mai mare apreciere atât în rândul criticilor de specialitate, cât şi în rândul publicului. În 1998, a jucat în ''Shakespeare in Love'', un alt film multipremiat la Oscar. Odată cu apariţia din 2001 în ''Bridget Jones' Diary'', Firth a reluat rolul domnului Darcy într-o perspectivă contemporană, primind o nouă nominalizare la premiile BAFTA. Rolul din filmul ''Conspiracy'' (2001, producţie HBO) i-a adus şi prima nominalizare la premiile Emmy.A continuat să joace în filme de succes, cum ar fi: "The Importance of Being Earnest" (2002), ''Love Actually'' (2003), "Girl with a Pearl Earring" (2003), ''Bridget Jones: The Edge of Reason'' (2004), "Nanny McPhee" (2005), "Where the Truth Lies" (2005), "St. Trinian's" (2007), ''Mamma Mia!'' (2008), "St Trinian's 2: The Legend of Fritton's Gold" (2009), ''A Christmas Carol'' (2009) şi ''A Single Man'' (2009), acesta din urmă aducându-i distincţia Coppa Volpi la Festivalul de Film de la Veneţia şi Premiul BAFTA pentru cel mai bun actor în rol principal, dar şi nominalizări la premiile Oscar, Globul de Aur şi ale Sindicatului Actorilor Americani.În 2010, Firth a jucat în cel mai apreciat rol al său de până acum, cel al regelui George al VI-lea al Marii Britanii, în filmul ''Discursul regelui''. Filmul, în regia lui Tom Hooper, i-a adus premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal în 2011. De altfel, ''Discursul regelui'' a fost marele câştigător al Oscarurilor din acel an, obţinând patru statuete: pentru cel mai bun film, pentru cel mai bun actor (Colin Firth), pentru cel mai bun regizor (Tom Hooper) şi pentru cel mai bun scenariu original (David Seidler). De asemenea, pentru acest rol, Colin Firth a primit premiile BAFTA şi Globul de Aur la aceeaşi categorie, dar şi Premiul publicului din partea Academiei Europene de Film, notează cinemagia.ro.În luna iunie 2011, regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit l-a inclus pe actorul britanic pe lista de recompense publicată în mod tradiţional cu ocazia aniversării sale, acesta fiind decorat de prinţul Charles cu Ordinul Imperiului Britanic în grad de Comandor, în luna ianuarie 2012.Actorul Colin Firth a mai jucat în: ''Tinker Tailor Soldier Spy'' (2011), ''Arthur Newman'' (2012), ''Devil's Knot'' (2013), ''Before I Go to Sleep'' (2014), ''Magic in the Moonlight'' (2014), ''Kingsman: The Secret Service'' (2014), "Genius" (2016), "Bridget Jones's Baby" (2016), "Kingsman: The Golden Circle" (2017), "Mary Poppins Returns" (2018), "Mamma Mia! Actorul a fost căsătorit timp de 22 de ani (1997-2019) cu regizoarea italiană Livia Giuggioli. Cei doi au doi fii, Luca (n. 2001) şi Mateo (n. 2003). Actorul mai are un fiu, William, dintr-o relaţie anterioară cu actriţa Meg Tilly.La 13 ianuarie 2011, actorul Colin Firth a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame, potrivit https://walkoffame.com/.Colin Firth este un susţinător activ al Oxfam International, o organizaţie ce luptă împotriva sărăciei şi inegalităţilor din întreaga lume. În 2008, a fost numit "Filantropul Anului" de către The Hollywood Reporter. În 2006, Firth a fost votat "Activistul European al Anului", susţine site-ul amintit mai sus.