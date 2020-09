PSG reia azi campionatul intern, însă Thomas Tuchel are nu mai puțin de 7 jucători bolnavi de coronavirus!

22:20

Serena Williams (38 de ani, 8 WTA) s-a calificat în semifinalele US Open, învingând-o în sferturile de finală ale competiției pe Tsvetana Pironkova (32 de ani), scor 4-6, 6-3, 6-2.Serena a avut nevoie de mai mult de 2 ore pentru a trece de bulgăroaica Pironkova, revelația turneului de la New York, care nu mai jucase tenis de 3 ani înainte de US Open! A avut parte de o sperietură în startul meciului, pierzând primul set, scor 4-6, însă jocul i-a funcționat mult mai bine ...